В кремле оконфузились из-за карты с оккупированными украинскими территориями

Судя по всему, они запутались, какие незаконно оккупированные территории Украины считать "своими".

В россии* опубликовали карты, на которых обозначены совершенно разные границы незаконно присоединенных к ним украинских территорий. Судя по всему, российские власти немного заплутались и присвоили себе ту украинскую территорию, что и не была захвачена.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны.

Аналитики отметили, что кремлю еще предстоит выяснить, какие украинские территории были аннексированы россии. Если бы они это сделали раньше, то это не привело к длительной неразберихе среди российского правительства и оккупационных чиновников через год после незаконной аннексии оккупированных территорий.

Одну из упомянутых карт опубликовал севастопольский оккупационный губернатор михаил развожаев в честь российского праздника. На ней весь Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области обозначены как территория россии. А вот оккупационная администрация Херсонской области опубликовала другую карту, на которой российская территория примерно простиралась до текущей линии фронта на четырех недавно аннексированных территориях.

Стоит отметить, что разные карты оккупационных чиновников указывают на то, что кремль еще не уточнил, какие именно территории он уже аннексировал или только планирует это сделать.

Ранее "Курсор" писал о том, что бывший президент россии дмитрий медведев отметился новыми обещаниями по случаю Дня воссоединения новых регионов с россией - этот праздник путин узаконил 28 сентября. В этот день заместитель главы Совбеза рф медведев заявил, что россияне готовы воевать с Украиной "до полного уничтожения".

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!