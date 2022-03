Российские военнопленные говорят, что их «использовали как мясной щит», «они посылали нас на смерть»

Украинские силы продолжают публиковать видеозаписи захваченных российских пленных, которые рассказывают о том, что их держали в неведении о вторжении даже во время его начала, и осуждают поведение российских военных.

В одном из них солдат говорит, что его командир отказался сообщить ему, куда направляется подразделение.

«Я не знал, что мы едем в Украину, меня обманули», — говорит другой.

«Нас обманули и использовали как мясной щит», — говорит еще один российский военнопленник.

«Мы вели себя как нацисты. Мы нападали на людей здесь, поэтому они были вынуждены защищать свою территорию», — добавляет один из солдат.

«Все, что они нам говорят — полная чушь… Я просто не понимаю, почему в России нам говорили всю эту чушь», — говорит солдат, разговаривая со своей семьей. «Нас бросили здесь, как свиней».

Russian boy taken prisoner is shocked, says everything they told him about #Ukraine in his home Russia was bullshit.

pic.twitter.com/ju0ESfaR4J

— Ukraine News (@UkraineNews0) March 2, 2022