Российские военнопленные говорят, что их «использовали как мясной щит», «они посылали нас на смерть»

Один из пленных предупредил свою мать, чтобы она не создавала слишком много проблем дома. «Если ты начнешь шуметь, за тобой начнет охотиться ФСБ».

Украинские силы продолжают публиковать видеозаписи захваченных российских пленных, которые рассказывают о том, что их держали в неведении о вторжении даже во время его начала, и осуждают поведение российских военных.

В одном из них солдат говорит, что его командир отказался сообщить ему, куда направляется подразделение.

«Я не знал, что мы едем в Украину, меня обманули», — говорит другой.

«Нас обманули и использовали как мясной щит», — говорит еще один российский военнопленник.

«Мы вели себя как нацисты. Мы нападали на людей здесь, поэтому они были вынуждены защищать свою территорию», — добавляет один из солдат.

«Все, что они нам говорят — полная чушь… Я просто не понимаю, почему в России нам говорили всю эту чушь», — говорит солдат, разговаривая со своей семьей. «Нас бросили здесь, как свиней».

Russian boy taken prisoner is shocked, says everything they told him about #Ukraine in his home Russia was bullshit.

pic.twitter.com/ju0ESfaR4J — Ukraine News (@UkraineNews0) March 2, 2022

В другом ролике пленный солдат говорит своей маме: «Они послали нас на смерть, весь этот долбаный батальон. Всех убили… Они даже не забирают трупы».

Однако он предупреждает ее, чтобы она не создавала слишком много проблем дома. «Если ты начнешь шуметь, за тобой начнет охотиться ФСБ», — говорит он, имея в виду российскую службу внутренней безопасности.

Курсор ранее писал, что Зеленский на иврите призвал евреев массово выступать против российского вторжения. Президент Украины призвал еврейские общины по всеми миру «кричать» об убийствах тысячах украинцев и о военных преступлениях российской армии.

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