Украина пообещала освободить российских пленных, если за ними приедут их матери

Украинский военный Фото: Украинский перед боем воин под Харьковом в субботу 26.02.2022..Фото Мариенко Андрея/УНИАН

Минобороны Украины предлагает всем матерям, чьих сыновей взяли в плен, приехать в Киев и лично забрать пленных российских военных. Кроме того, Украина открыла горячую линию для таких матерей.

Украина приглашает обеспокоенных матерей российских военнослужащих, попавших в плен на поле боя, приехать и забрать своих сыновей, в очевидной попытке «смутить» Москву.

«Принято решение о передаче пленных российских военнослужащих их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев», — говорится в заявлении министерства обороны.

Ukraine allows captured Russian soldiers to call home. “Another Russian prisoner with tears in his eyes calls his mother in Russia.” pic.twitter.com/31c1JCXtt8 — Venture Capital (@kelly2277) March 1, 2022

Киев пытается подорвать общественную поддержку вторжения со стороны России, открыв телефонную горячую линию для российских родителей, чтобы узнать, есть ли их сыновья среди погибших или пленных.

Министерство обороны опубликовало номера телефонов и адрес электронной почты для предоставления информации о захваченных россиянах, а матери будут приглашены в Киев, чтобы забрать своих пропавших сыновей.

«Вас примут и доставят в Киев, где вам вернут вашего сына», — говорится в заявлении министерства. «В отличие от путинских фашистов, мы, украинцы, не ведем войну против матерей и их пленных детей».

Курсор ранее писал, что российские оккупанты атаковали харьковскую больницу, взяли Херсонский порт и вокзал. Российские войска ночью начали массированное наступление на Харьков, Херсон и еще по несколько направлениям, однако добиться каких-либо «успехов» оккупанты смогли только на херсонском направлении.

Кроме того, российские войска нанесли удар по зданию экономического факультета университета Каразина в Харькове. Оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине. Судя по всему, они хотели атаковать здание Харьковского областного Управления полиции, но «высокоточные» ракеты не попали в цель.

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