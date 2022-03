Украина пообещала освободить российских пленных, если за ними приедут их матери

Украина приглашает обеспокоенных матерей российских военнослужащих, попавших в плен на поле боя, приехать и забрать своих сыновей, в очевидной попытке «смутить» Москву.

«Принято решение о передаче пленных российских военнослужащих их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев», — говорится в заявлении министерства обороны.

Ukraine allows captured Russian soldiers to call home. “Another Russian prisoner with tears in his eyes calls his mother in Russia.” pic.twitter.com/31c1JCXtt8

— Venture Capital (@kelly2277) March 1, 2022