Армия *рф атаковала пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области, вследствие чего ранения получили многие мирные люди.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Это произошло в селе Казацкой (Каховский район). Туда приехали волонтеры международной организации, чтобы раздать местным жителям овощные наборы.

Во время разгрузки гуманитарной помощи армия страны-агрессора запустила беспилотник, сбросивший взрывчатку на мирных людей, пришедших получить овощи. Вследствие этого ранения получили 9 гражданских, среди них – ученик 10 класса.

У 16-летнего подростка зафиксировано огнестрельное ранения правого бедра. Всех пострадавших на собственном транспорте самостоятельно эвакуировали местные жители в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Ранее кадыров призвал разобраться с семьями «участников вылазки на брянскую область».

Также «Курсор» сообщал, что в россии создали «отряд боевых магов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!