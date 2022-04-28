Российские войска разбомбили госпиталь на территории осажденного завода Азовсталь

Полк Азов сообщает, что этой ночью на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы и обстреливали с артиллерии.

Согласно известной информации, среди украинских военных, находящихся в госпитале, есть погибшие и раненые.

Из-за российских атак часть помещения обрушилась, в том числе операционная стала непригодной для проведения операций и спасения военнослужащих.

Ранее президент путин* заявлял, что в Мариуполе не ведутся боевые действия и россияне не будут продолжать штурмовать «Азовсталь».

В сети опубликовали видео сразу после обстрелов.

Курсор писал ранее, что жителям украинского Мариуполя угрожают смертельные болезни из-за антисанитарии и нехватки воды. Около 100 тыс. до сих пор остающихся в заблокированном городе жителям Мариуполя грозит смертельная опасность из-за невыносимых условий жизни. Кроме того, тут продолжаются массированные обстрелы.

Также мы сообщали, что россию ждет невиданная бедность: чем обернется война с Украиной. Россия столкнется с энергетическим эмбарго и это лишь вопрос времени. Таким образом развязанная рф война и последующий ответ цивилизованного мира в виде санкций уже в скором времени приведут страну к небывалой бедности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!