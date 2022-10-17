Российские войска в Херсонской области боятся прорыва ВСУ — перехват разговора

Российские захватчики говорят, что ВСУ «давят и давят» их на Херсонском направлении.

Украинские военнослужащие продолжают успешное контрнаступление на Херсонском направлении, в армии рф* признаются, что ВСУ «давят» на линии фронта и они опасаются их прорыва.

Об этом свидетельствует запись разговора, которую опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Военнослужащий из так называемой «ЛДНР», который воюет на первой линии фронта, рассказал, что видит украинских бойцов. Через день-два, по его словам, должно начаться полномасштабное наступление со стороны ВСУ.

Он рассказал, что идут бои за Артемовск, на Красном Лимане оккупанты отступают, а ВСУ зашли на территорию Луганской области.

Оккупант спрашивает, что говорит президент россии владимир путин, на что его собеседница отвечает, что говорят, что якобы собраны силы в Крыму и других местах. Но это оккупанта не особо взбодрило.

«Курсор» писал ранее, что российская армия на войне в Украине продолжает нести потери и убытки, и оккупанты начали признавать, что ВСУ действительно очень профессионально работают, применяя артиллерию и аэроразведку.

Еще мы писали, что министерство обороны Украины показало видео, на котором представлены последствия атак на украинские позиции на Бахмутском направлении. Этот участок фронта остается одним из наиболее сложных.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!