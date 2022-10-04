Военные рф заминировали первый и второй энергоблоки Запорожской АЭС

В настоящее время все атомные блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую контролируют российские военные, продолжает оставаться напряженной. Первый и второй энергоблоки объекта критической инфраструктуры на данный момент заминированы.

Об этом сообщил в эфире глава Государственной инспекции ядерного регулирования (2017 – 2021) Григорий Плачков.

По его словам, предусмотреть действий оккупантов достаточно сложно, потому что они допустили подрывы мин на территории электростанции. Сейчас усилия рф* сформированы на то, чтобы Запорожская АЭС работала на нужны временно оккупированного Крыма или объединенную систему российской федерации.

До этого россия уже открыто заявила о том, что готова взорвать электростанцию. В частности, генерал-майор рф Валерий Васильев говорил, что на месте ЗАЭС будет либо выжженная земля, либо станция останется подконтрольной россии.

«Курсор» писал ранее, что американские аналитики считают, что президент российской федерации владимир путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ по Запорожской АЭС для создания процесса, который будет аналогичен Минским соглашениям.

Еще мы писали, что генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.