Российский бизнесмен проснулся в отеле с трупом жены и загадочной запиской

Поездка российского бизнесмена с женой в москву* закончилась трагически. Утром в гостинице он проснулся и увидел труп супруги, но признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено. Еще в номере была записка от незнакомца.

Об этом сообщают российские СМИ.

Следователи московского управления разбираются в истории загадочной смерти жены петербургского предпринимателя. В записке, найденной в номере пары, было лишь два предложения: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер» и номер телефона, который сейчас недоступен.

Следователи пока никак не комментируют происшествие, как и представители отеля. Согласно предварительной информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как семейная пара заходит в номер с каким-то мужчиной. Его уже разыскивают.

Последнее, что помнит бизнесмен-вдовец это как вселялся с женой в отель. Его госпитализировали с опиумным отравлением. По его словам, супруга была абсолютно здоровой, у нее не было никаких хронических заболеваний.

«Курсор» писал ранее, что в подмосковье (россия) в бессознательном состоянии нашли крупного нефтяного олигарха конца 1990-х – начала 2000-х годов владислава ровнейко, которого не удалось спасти.

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