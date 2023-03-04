Поездка российского бизнесмена с женой в москву* закончилась трагически. Утром в гостинице он проснулся и увидел труп супруги, но признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено. Еще в номере была записка от незнакомца.
Об этом сообщают российские СМИ.
Следователи московского управления разбираются в истории загадочной смерти жены петербургского предпринимателя. В записке, найденной в номере пары, было лишь два предложения: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер» и номер телефона, который сейчас недоступен.
Следователи пока никак не комментируют происшествие, как и представители отеля. Согласно предварительной информации, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как семейная пара заходит в номер с каким-то мужчиной. Его уже разыскивают.
Последнее, что помнит бизнесмен-вдовец это как вселялся с женой в отель. Его госпитализировали с опиумным отравлением. По его словам, супруга была абсолютно здоровой, у нее не было никаких хронических заболеваний.
«Курсор» писал ранее, что в подмосковье (россия) в бессознательном состоянии нашли крупного нефтяного олигарха конца 1990-х – начала 2000-х годов владислава ровнейко, которого не удалось спасти.
Еще мы писали, что в санкт-петербурге (россия) обнаружена мертвой глава финансового управления минобороны российской федерации по западному военному округу Марина Янкина.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!