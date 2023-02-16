В россии погибла после падения из окна чиновница минобороны

В *санкт-петербурге (россия) обнаружена мертвой глава финансового управления минобороны российской федерации по западному военному округу Марина Янкина.

Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительной версии, женщина могла совершить суицид, прыгнув из окна. Её тело обнаружили утром в среду, 15 феврадя, на Замшиной улице около дома №31. Вещи и документы 58-летней женщины нашли на общем балконе 16-го этажа.

Журналисты пишут, что перед смертью работница финансового сектора беседовала в телефонном режиме со своим экс-супругом. Она ему сообщила, что собирается сделать и где оставит вещи, а также попросила вызвать полицию.

Спустя несколько минут после этого её обнаружили мёртвой. Утверждается, что супруг жил в доме, с балкона которого случилось падение. Мотивы продолжают устанавливать. По последней информации, у Янкиной были проблемы со здоровьем.

Журналисты пишут, что она прошла стремительный карьерный путь, потому что за 5-летний период женщина выросла от рядовой сотрудницы до начальницы всего управления. Ранее она была сотрудницей федеральной налоговой службе и занимала пост заместителя председателя комитета имущественных отношений санкт-петербурга.

Это не первая загадочная смерть, произошедшая в россии в последнее время. Так, недавно в подмосковье застрелился генерал-майор, экс-замначальника Главного управления МВД рф по борьбе с экстремизмом Владимир Макаров.

Ранее «Курсор» сообщал, что в россии признались, что «Минские соглашения» были фейком.

Помимо этого глава МИД Коэн заявил, что Израиль поддержит мирный план Зеленского в ООН.

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