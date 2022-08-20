Российский дипломат призвал «не щадить население Украины»

Высокий уровень дипломатии продемонстрировал российский представитель в Вене, призывавший к открытому насилию и убийству не военных, а мирного населения.

Постоянный представитель россии* при международных организациях в Вене михаил ульянов разместил у себя в «Твиттере» пост с призывом не щадить украинское население.

Этот комментарий он написал в ответ на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего США за новый пакет военной помощи.

Дипломаты страны, которая ведет активные боевые действия против соседнего государства, убивая людей и детей, в принципе не скрывают своих взглядов и не маскируются под первоначальные лозунги о «денацификации и демилитаризации».

Позже «дипломат» ульянов удалил свой твит, однако он сохранился в веб-архиве соцсети, также в сети остались скриншоты. Один из них, например, опубликовал телеграм-канал «Ящичек Пандоры».

Напомним, ранее «Курсор» писал про «референдум на дому»: театр абсурда на оккупированных территориях. В Мелитополе российские власти мечтают провести референдум, чтобы оправдать свои захватнические действия хоть каким-то способом. Негативное отношение местных жителей они надеются скрыть «домашним голосованием».

Также наш сайт уже информировал о новых взрывах в Крыму: обстрелян штаб Черноморского флота рф. Утром 20 августа сообщили о дыме, поднимающимся над крышей штаба российского флота. В сети показали видео пролетающего беспилотника, его принадлежность не установлена.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!