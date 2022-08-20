«Референдум на дому»: театр абсурда на оккупированных территориях

В Мелитополе российские власти мечтают провести референдум, чтобы оправдать свои захватнические действия хоть каким-то способом. Негативное отношение местных жителей они надеются скрыть «домашним голосованием».

В оккупированном Мелитополе власти рф* вместе с коллаборантами из числа местных предателей готовятся к скрытому референдуму, анонсированному на 11 сентября.

Меньше месяца остается до проведения этого фарса с псевдо-референдумом о присоединении к россии.

Так называемое волеизъявление оккупанты планируют провести в период с 11 по 17 сентября. Но поскольку из города выехало больше 50% населения, а на их место заехали семьи оккупантов, захвативших дома и квартиры людей, то ясно, что обычным путем провести референдум не получится.

Тогда захватчики и коллаборанты придумали аферу с поквартирным опросом. Понимая, что в украинском Мелитополе они не найдут достаточного количества приверженцев “русского мира”, поэтому возник план скрытого референдума. То есть местных жителей будут «опрашивать» по месту жительства, чтобы скрыть низкую явку да и просто скрыть, кто и как проголосовал.

В Украине считают, что псевдо-референдум, к которому так активно готовятся оккупанты, несет в себе исключительно пропагандистскую функцию, а его результат никак не повлияет на планы россии касательно оккупированных территорий.

Напомним, «Курсор» писал, что оккупированный Херсон готовится к референдуму о присоединении к рф. Установленная москвой* военно-гражданская администрация в Херсонской области Украины заявила, что начала подготовку к референдуму о присоединении к россии.

Также мы сообщали, что Черноморский флот россии меняет тактику — СМИ.

Ранее Курсор уже информировал о новых взрывах в Крыму: обстрелян штаб Черноморского флота рф. Утром 20 августа сообщили о дыме, поднимающимся над крышей штаба российского флота. В сети показали видео пролетающего беспилотника, его принадлежность не установлена.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!