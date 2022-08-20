Новые взрывы в Крыму: обстрелян штаб Черноморского флота рф

Утром 20 августа сообщили о дыме, поднимающимся над крышей штаба российского флота. В сети показали видео пролетающего беспилотника, его принадлежность не установлена.

В сети сообщили о взрывах около штаба флота в Севастополе. В крышу штаба Черноморского флота рф* в оккупированном Крыму прилетел беспилотник.

Об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, беспилотник сбить не удалось, хотя над бухтой «работали стрелковым оружием».

Развожаев написал: «Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник… Сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет…»

«Сохраняйте спокойствие и по возможности в ближайший час находитесь дома», — сказал Развожаев.

Также появилось видео, где беспилотник пытались сбить стрельбой из автоматов.

«Курсор» писал, что ВСУ эффектно уничтожили российский танк. На Изюмском направлении украинские военные эпически уничтожили танк россиян.

СМИ сообщили, что США одобрили удары Украины по оккупированному россией Крыму. Киев стоял за тремя взрывами на прошлой неделе на аннексированном россией полуострове, согласно полученному CNN правительственному документу.

Курсор писал, что эксперт отметил, готовы ли ВСУ к эффективному контрнаступлению. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, достаточно ли у ВСУ оружия, чтобы начать эффективное контрнаступление по всем направлениям.

У Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!