Российский историк предположил, кто может стать новым главой кремля

По его словам, этот человек представляет самую влиятельную группу российской элиты.

В последнее время в СМИ ходит множество слухов и предположений, кто же станет преемником российского диктатора владимира путина*. И все больше людей склоняются в сторону секретаря совета безопасности рф николая патрушева. Российский историк и аналитик Валерий Соловей также предполагает, что этот человек считается наиболее вероятным претендентом на пост главы государства.

Об этом он рассказал изданию «Униан».

По его словам, николай патрушев представляет самую влиятельную группу российской элиты — «клан чекистов», а на него ориентируются многие силовые фракции. Больше никто не смеет выражать свои амбиции, потому что опасается за свою жизнь, осознавая, что завтра может попасть в какое-то странное ДТП.

Что касается главы ЧВК «Вагнер» евгения пригожина, который набирает в стране популярность за свои резкие и правдивые высказывания, российский историк считает, что он не пойдет настолько далеко, чтобы стать следующим президентом россии. Однако он работает над тем, чтобы создать новую политическую партию.

«Курсор» писал ранее, что в издании The Washington Post, ссылаясь на свои источники, также заявили, что главным кандидатом в преемники президента рф может стать николай патрушев. По уровню влиятельности он стал вторым человеком в россии.

Еще мы писали, что кремль использует магов, чтобы защитить российского диктатора от государственного переворота.