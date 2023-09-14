Один из факторов указывает на высокую степень непрофессионализма ВС рф.

В 2022 году истребитель *рф Су-27 выпустил две ракеты по самолету Великобритании из-за того, что пилот якобы неправильно услышал или трактовал приказ.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.

Это произошло 29 сентября, когда экипаж британского королевского самолета (PAF) выполнял миссию наблюдения над Черным морем в международном воздушном пространстве. В тот день его ждало столкновение сразу с двумя российскими истребителями Су-27.

Судя по перехваченным сообщениям, один из российских летчиков подумал, что ему разрешили атаковать британский самолет. Это произошло после получения неоднозначной команды с российской наземной станции.

Во время приближения двух Су-27 к британскому самолету, они услышали из уст диспетчера "у вас есть цель", что было истолковано как разрешение на стрельбу. По словам источников, использование свободных выражений является демонстрацией высокой степени непрофессионализма ВС рф, ибо летчики НАТО пользуются очень точными формулировками, когда отправляют запрос и получают разрешение на атаку.

В итоге российский летчик выпустил ракету класса "воздух-воздух". Она совершила успешный старт, но ей не удалось достигнуть цели из-за промаха, а не неисправности.

Собеседники журналистов утверждают, что тогда российские летчики начали скандалить, ибо пилот второго Су-27 не думал, что им разрешили начать стрелять. Из-за этого он начал ругаться со своим товарищем, но тот выпустил еще одну ракету, упавшую с крыла из-за неисправности или прерывания запуска. Тогда британское министерство обороны подтвердило факт инцидента после того, как российская сторона объяснила его "технической неисправностью".

«Курсор» ранее писал, что в Госдепе США сделали резкое заявление о путине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!