В Госдепе США сделали резкое заявление о путине: Умоляет о помощи

"1,5 года назад владимир путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи".

В Вашингтоне на фоне недавней встречи лидеров стран *владимира путина и Ким Чен Ына заявили, что углубление военного сотрудничества между рф и Северной Кореей вызывает беспокойство.

Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепа США Мэтью Миллер, передает "Европейская правда".

По его словам, перед американской стороной еще не предстала полная картина встречи диктатором, а потому пока что неизвестно о результатах их переговоров. Тем не менее Миллер добавил, что вызывают беспокойство слова Кима о предоставлении полной и безусловной поддержки так называемой "священной борьбе" рф за защиту своих интересов безопасности, пускай это и противоречит тому, что она делает на украинских землях.

Представитель Госдепа подчеркнул, что у США есть основания предполагать, что диктаторы провели обсуждение военных поставок. Он добавил, что то, что путин обращается за помощью Киму, демонстрирует, как для москвы развивается полномасштабное вторжение в Украину.

"1,5 года назад владимир путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, и провалился во всех своих максималистских, империалистических целях. А теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи", – заявил он.

Он уточнил, что в Вашингтоне без колебаний примут решение о введении новых санкций как против москвы, так и против Пхеньяна.

Ранее эксперты рассказали, почему путин и Ким Чен Ын молчат о снарядной сделке и чем это чревато.

«Курсор» ранее писал, что Ким Чен Ын и песков попали на видео в курьезные ситуации, когда рассуждали о россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!