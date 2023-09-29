Российский курск атаковали БПЛА - на электроподстанции прогремел взрыв

Власти региона рассказали о последствиях ночной атаки.

В ночь на 29 сентября в городе *курск (россия) произошли сильные взрывы. Местные жители сообщили о налете беспилотных летательных аппаратов и об активной работе противовоздушной обороны.

Об этом пишут ряд пропагандистских СМИ.

Губернатор области роман старовойт заявил, что система противовоздушной обороны была задействована в районе курска. По его словам, беспилотный аппарат сбросил два взрывных устройства на электроподстанцию.

"Один из трансформаторов загорелся. Пять населенных пунктов и больница остались без электричества", - сообщается в официальном заявлении.

Так, россияне традиционно обвинили в атаке Вооруженные силы Украины. В Киеве данный инцидент не комментировали.

Тем временем в Главном управлении разведки Украины сообщили, что беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром "халино" в курске. На данном аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк, который оснащен российскими истребителями Су-30СМ.

Накануне под москвой у военного аэродрома произошел сильный пожар в районе, где расположен военный аэродром "Чкаловский". По словам очевидцев, пожар разгорелся в промзоне, в западной части этого населенного пункта. Россияне видели в небе большой столб черного дыма.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!