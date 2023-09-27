Под москвой у военного аэродрома произошел сильный пожар

Ни местные власти, ни МЧС российской федерации пока никак не прокомментировали происходящее.

В ночь на среду, 27 сентября, в подмосковье* (российская федерация), в районе, где расположен военный аэродром "Чкаловский", произошел сильный пожар.

Об этом сообщают российские паблики.

Пропагандисты отметили, что возгорание произошло в городе щелково, что недалеко от москвы. По словам очевидцев, пожар разгорелся в промзоне, в западной части этого населенного пункта. Россияне видели в небе большой столб черного дыма.

Однако, ни местные власти, но МЧС рф пока не прокомментировали информацию, поэтому нет информации ни о возможных пострадавших, ни о повреждениях, вызванных возгоранием. Непонятно также, опрокинулся ли огонь непосредственно на военный аэродром.

"Курсор" писал ранее, что неделю назад в украинской разведке рассказали, что неизвестные диверсанты взорвали на аэродроме "Чкаловский" два самолета и один вертолет. Хотя этот аэродром считался очень хорошо охраняемым объектом, на нем базировались так называемые "самолеты судного дня" и самолеты-разведчики.

Еще мы писали, что в среду, 20 сентября, в курортном городе сочи (российская федерация), недалеко от аэропорта вспыхнул мощный пожар. Местные сообщают, что перед этим слышали звук взрыва.

Напомним, что в щербинке (московская область, рф) произошел пожар в торговом центре.

Читайте также, что в брянской области россии произошли сильные взрывы, за которыми последовал пожар. Местные жители сообщают, что они услышали не менее трех взрывов. В результате происшествия административное здание охватило пламя.