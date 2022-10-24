Российский летчик показал, как воины ВСУ уничтожают его штурмовик Су-25

Вероятно, ракета поразила часть вертикального стабилизатора, из-за чего при повороте самолет лишился управления и начал сваливаться в штопор.

В сети появилось видео с камеры российского пилота штурмовика Су-25СМ, сбитого военными ВСУ на территории Украины.

Об этом сообщает портал «Милитарный».

На кадрах летчик одноместного штурмовика после попадания ракеты теряет контроль над самолетом и катапультируется.

«Вероятно, ракета поразила часть вертикального стабилизатора, из-за чего при повороте самолет лишился управления и начал сваливаться в штопор», — пишет издание.

Отмечается, что при идентификации сбитого российского самолета установили, что у него был номер “09 красный”.

Ранее об этой потере воздушно-космических сил россии* не было известно. Событие произошло во время боевых действий летом этого года. Летчик катапультировался на высоте 200 метров, что является достаточно малой высотой для катапультирования, не исключительно, что он получил травмы», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в конце сентября десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины поразили два боевых самолета Воздушно-космических сил рф.

Командование ДШВ ВСУ сообщило, что десантники поразили штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель Су-30. Самолеты были сбиты бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Также Курсор информировал о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!