Украинские десантники сбили Су-25 и Су-30 россии: опубликовано видео

На обнародованном видео зафиксировано, как российский Су-30СМ получил поражение одного из своих двигателей, и он загорелся.

Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины поразили два боевых самолета Воздушно-космических сил рф*.

Об этом пишет Милитарный.

Командование ДШВ ВСУ сообщило, что десантники поразили штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель Су-30.

Самолеты были сбиты бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

«Сегодня в районе выполнения задач, военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25 ОПГБр были сбиты два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30», – говорится в сообщении Командования.

Офицеры управления ПВО командования ДШВ ВС Украины отметили, что воздушное пространство в полосах их ответственности находится под полным контролем.

На обнародованном видео видно, как российский Су-30СМ получил поражение одного из своих двигателей, и он загорелся.

На видео Су-30СМ пролетает мимо задымления, которое, вероятно, было вызвано падением штурмовика Су-25.

Кстати, еще за несколько часов до официальной публикации Командования ДШВ ВСУ появилось сообщение о том , что 8 полк спецназовцев и десантники Украины сбили два самолета типа «Су» рф.

Одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при визуальной видимости цели.

Су-30СМ – это двухместный самолет, приспособленный преимущественно для работы по наземным целям.

Ранее мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!