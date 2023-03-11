Российский митрополит призвал избивать детей, чтобы подготовить их к взрослой жизни

Митрополит екатеринбургский и верхотурский евгений* заявил, что если учить ребенка только быть честным, отзывчивым, открытым и транслировать ему один позитив, то такое воспитание может быть опасным.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос, «можно ли пороть детей?».

«Главная цель воспитания ребенка – подготовка его к взрослой жизни», – заявил Евгений.

Митрополит заявил, что к вопросу наказаний в воспитании детей нужно подходить так, чтобы не искажать реальную жизнь иллюзиями безнаказанности. И даже привел такой пример: ребенок из благополучной семьи, где его пальцем никто не трогал, в подростковом возрасте увлекается наркотиками и получает лет девять тюрьмы из-за своего «рафинированного детства» и неготовности к взрослой жизни.

Кроме того, он отметил, что наказание детей не запрещается православной традицией, хотя и считается нежелательным. По его мнению, прибегать к телесным наказаниям совсем не обязательно, но ребенок должен знать, что за свои неправильные действия всегда придется отвечать. Также он предположил, что если применять другие виды наказаний – например, обещание неделю не разговаривать с навредившим ребенком «по степени разрушительности для души это будет даже хуже, чем отхлестать».

Как сообщал Курсор, глава русской православной церкви патриарх кирилл, владимир гундяев, в 70-х годах XX века работал на КГБ в Швейцарии, где он осуществлял разведывательную деятельность.

Также мы писали о том, что глава рпц кирилл сделал заявление о «рождественском перемирии» между рф и Украиной.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!