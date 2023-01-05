Глава рпц кирилл сделал заявление о «рождественском перемирии» между рф и Украиной

Патриарх кирилл призвал к прекращению огня и рождественскому перемирию в Украине.

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщает, что патриарх кирилл* призвал «участников конфликта» к прекращению огня и рождественскому перемирию в Украине.

В заявлении, размещенном на сайте церкви, кирилл сказал:

«Я, патриарх московский и всея руси кирилл, обращаюсь ко всем участникам междоусобного конфликта с призывом к прекращению огня и установлению Рождественского перемирия с полудня 6 января до полуночи 7 января, чтобы православные люди могли посещать богослужения на Сочельник и день Рождества Христова».

Напомним, что патриарх столкнулся с жесткой внешней критикой за поддержку российского вторжения в Украину.

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Кроме того, в Крыму произошли взрывы. Момент «прилета» попал на видео.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.