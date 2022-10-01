Российский музыкант совершил самоубийство, чтобы не идти на войну

Музыкант рассказал, что не хочет идти на фронт и убивать людей, а также подчеркнул, что россияне стали «заложниками одного маньяка».

27-летний российский музыкант Иван Петушин, выступающий под псевдонимом Walkie, совершил самоубийство. Молодой человек записал прощальное видео, в котором рассказал, что не хочет идти воевать.

Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Музыкант выбросился из окна. Его тело нашли возле многоэтажного дома на лице Конрессной в Краснодаре. Его девушка рассказала, что там они вместе жили прошлым летом.

В своем предсмертном видео молодой человек выразил опасения, что его могут мобилизовать на войну, несмотря на имеющиеся медицинские противопоказания. Парень подчеркнул, что лежал в психоневрологическом диспансере, поэтому имеет отсрочку от мобилизации. Но считал, что рано или поздно, он все равно получит повестку.

Иван Петушин отметил, что не хочет брать на душу грех и убивать людей за какие бы то ни было идеалы. Свое самоубийство российский артист назвал «последним протестом». Он сказал, что россияне стали «заложниками одного маньяка».

«Курсор» писал ранее, что за прошедшую неделю в страны Европейского Союза въехало 66 тысяч граждан российской федерации*, что на 30% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Еще мы писали, что пятерых россиян, ехавших из санкт-петербурга на поезде в Беларусь, не выпустили из рф. Среди тех, кому запретили выезд из россии, был 20-летний студент.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!