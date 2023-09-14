Украинские военные показали, как захватили в плен группу россиян на Донбассе

Пленных захватили во время освобождения пункта Благодатное.

Украинский бойцы Сил специальных операций (ССО) во время освобождения села Благодатное на Донбассе захватили в плен группу солдат рф * . Еще шесть оккупантов пытались отстреливаться и были уничтожены.

Операция состоялась еще в июне, но ее подробности бойцы рассекретили только сейчас. Так, в районе поселка Благодатного Донецкой области, во время проведения операции в июне, операторы 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго провели штурм. Им удалось провести полную зачистку позиций противника, уничтожив шесть солдат рф, остальные сдались в плен.

На видео военные показали эпизод взятия в плен оккупантов, которым повезло выжить. Всем им оказали медицинскую помощь.

Напомним, Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населённого пункта Благодатное 11 июня. ВСУ удалось взять в плен десятки российских военных и получить от них ценную информацию, отметили в штабе.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.