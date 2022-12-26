Российский политолог считает, что режим путина дал трещину

Несмотря на то, что россияне не выходят на протесты, уровень недовольства путинским режимом среди населения возрастает. Сейчас верхушка кремля живет одним днем и не строит стратегий на будущее.

Таким мнением поделился с «24 каналом» российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.

По его словам, режим российского диктатора лад трещину и пытается бороться с этим путем «закручивания гаек» населению. Если сравнивать общественную поддержку в россии и Украине, то страна-агрессор очень сильно в этом проигрывает.

Аббас Галлямов подчеркнул, что из-за репрессий большая часть людей боится говорить, что они с чем-то не согласны. Только около 20 процентов респондентов, несмотря на аресты и посадки, стандартно отвечают, что не поддерживают войну против Украины.

Но в россии виден внутренний разлад и когда что-то начнет шататься, то кремль поймет, что не на что опереться. Так было с советским руководством в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века.

Российский политолог отметил, что сейчас представители власти не смотрят в будущее, поскольку оно их пугает, они видят либо Гаагу, либо «фонари».

«Курсор» писал ранее, что путин заявил о том, что россия готова вести диалог со всеми сторонами, участвующими в войне в Украине, но Киев и его западные покровители отказываются вести переговоры.