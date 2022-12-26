Путин заявил, что россия готова вести переговоры по Украине

президент рф владимир путин* говорит, что готов к переговорам, но, похоже, что он вступает в дело с односторонними намерениями.

россия готова вести переговоры со всеми сторонами, участвующими в войне в Украине, но Киев и его западные покровители отказываются вести переговоры. Такое заявлении сделал путин накануне в интервью.

Вторжение россии в Украину 24 февраля спровоцировало самый кровопролитный европейский конфликт со времен Второй мировой войны и крупнейшую конфронтацию между москвой и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

кремль заявляет, что будет сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все его цели, а Киев заявляет, что не успокоится, пока все российские солдаты не будут изгнаны со всей его территории, включая Крым, который россия аннексировала в 2014 году.

«Мы готовы вести переговоры со всеми участниками о приемлемых решениях, но это их дело — не мы отказываемся от переговоров, а они», — сказал путин государственному телеканалу «россия 1».

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в этом месяце, что хотя большинство конфликтов заканчиваются переговорами, по оценке ЦРУ, россия пока не настроена серьезно на настоящие переговоры.

Советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что путину необходимо вернуться к реальности и признать, что это россия не хочет переговоров.

«россия в одиночку напала на Украину и убивает граждан. россия не хочет переговоров, но пытается избежать ответственности», — написал Михаил Подоляк.

Беспощадные российские атаки на объекты электроэнергетики с октября регулярно оставляют миллионы украинцев без тепла и воды.

«На всей территории Украины сохраняется угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские войска обстреляли десятки городов и позиций вдоль линии фронта, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения на юге Херсонской области. москва отрицает, что нацелена на мирных жителей.

рутин сказал, что россия действует в «правильном направлении в Украине, потому что Запад во главе с США пытается расколоть россию».

«Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем наши национальные интересы, интересы наших граждан, нашего народа. И у нас нет другого выбора, кроме как защищать наших граждан», — сказал путин.

На вопрос, приближается ли геополитический конфликт с Западом к опасному уровню, путин ответил: «Я не думаю, что это так уж опасно». путин сказал, что Запад начал конфликт в 2014 году, свергнув пророссийского президента Украины в ходе протестов против революции на Майдане.

«На самом деле принципиальным здесь является политика наших геополитических противников, которая направлена ​​на растаскивание россии, исторической россии», — сказал путин.

путин называет то, что он называет «специальной военной операцией» в Украине, переломным моментом, когда москва наконец выступила против западного блока, который, по его словам, стремился уничтожить рф с момента распада советского союза в 1991 году.

Ранее Курсор писал, сколько россиян поддерживают войну против Украины: статистика. В социологическом опросе участников попросили объяснить их позицию касаемо переговоров.

Курсор писал, что Лукашенко сказал, что он и путин* ‒ самые вредные и токсичные люди на Земле. Президент Беларуси удивил необычным заявлением.

Помимо этого недавно в москве осудили и высмеяли празднование Хануки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!