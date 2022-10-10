Путин теряет влияние — аналитики ISW

Взрыв на Крымском мосту, провалы российских войск в Украине и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента россии владимира путина со стороны сторонников радикальных действий.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что военные корреспонденты раскритиковали путина и кремль за неспособность реагировать на важные события. Они отмечают, что сложно сплотиться вокруг президента, когда его правительство полагается на секретность. Другие критики возмущены тем, что путин постоянно игнорирует ряд провалов в войне против Украины, в частности, упоминают потопление крейсера «москва» или обмен пленными бойцами «Азовстали».

В то же время сторонники продолжения боевых действий требуют мести за взрыв на мосту через Керченский пролив, иначе молчание путина будет расцениваться как «слабость».

Кроме этого, они раскритиковали и заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева, который заявлял, что атака на Крымский мост будет «красной линией».

Аналитики добавили, что прямая критика путина со стороны сторонников радикальных действий практически беспрецедентна. Также это говорит о том, что усиливаются сомнения в способности путина выполнить обещанную им цель так называемой «денацификации» Украины. Все этом может подорвать привлекательность путина среди основного электората.

«Российские голоса в информационном пространстве все больше осознают, что война идет не очень хорошо, нападая на кремлевскую стратегию молчания и призывая Путина к публичному участию в войне», — пишет ISW.

Ранее Курсор писал, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина* постепенно уже разрушается.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что применение россией ядерного оружия приведет к катастрофическим последствиям для нее и путина.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов. В списке есть кандидаты, которых может выбрать сам путин, а также те, кто займет его место, когда он будет свергнут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!