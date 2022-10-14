Путин хотел отомстить Украине с 2014 года — оппозиционер рф

По словам российского оппозиционера виктора януковича, президент россии владимир путин еще с 2014 года был одержим идеей отомстить Украине после того, как его «кинул» Виктор Янукович.

«У путина явно крыша поехала полностью на Украине. На этом он чокнулся… До 14-го года пылал идеей создания новой российской империи, включая Украину, Беларусь, Казахстан, а там, возможно, примкнувшие к ним Грузия и Армения… от безвыходности, как он считал. И у него была договоренность с Януковичем только одна, сама главная: «Ты, Витя, мы тебе даем все, а ты нам приводишь Украину в состав новой империи». Это была единственная договоренность, там бешенные деньги вкладывались» – вспомнил он.

По словам Гудкова, когда Янукович «кинул» Путина, тот решил проучить, наказать Украину: «И вот этот пунктик он пронес через восемь лет».

Российский оппозиционер вспомнил, как в 2015 году человек, который вхож к Путину, рассказывал, как тот «забил на страну» и «сидел днями со всякими учеными, конструкторами, генеральными директорами оборонного комплекса, которые ему рассказывали про оружие, а он балдел от этого».

«И все шло по нарастающей. В 2022 году он решился напасть. Я, кстати, предсказывал вероятность нападения задолго. Зная Путина и понимая его зацикленность на этом вопросе, я предполагал. Но, честно говоря, даже я не предполагал, что он решится на абсолютно идиотское действие, называемое – широкомасштабное вторжение. Я предполагал, что будет удар по югу, в первую очередь по Мариуполю, Мелитополю и далее там везде до Крыма, с моря и с суши. Вот я так предполагал и говорил об этом, что Путин просто так не уйдет, а что-то сделает какую-то пакость», – заявил Гудков.

То, что Путин решился на такую «бессмысленную и провальную авантюру», говорит о его выпадении из реальности, его непонимания, что вообще происходит, и его одержимости, добавил Гудков.

Ранее Курсор писал, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина* постепенно уже разрушается.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что применение россией ядерного оружия приведет к катастрофическим последствиям для нее и путина.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов. В списке есть кандидаты, которых может выбрать сам путин, а также те, кто займет его место, когда он будет свергнут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!