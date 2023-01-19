Иран не признает Крым и Донбасс российскими ‒ глава МИД

В Тегеране предположили, что именно спровоцировало войну в Украине.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиан заявил, что Тегеран не признает «присоединение» к *россии временно оккупированных украинских территорий ‒ Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Об этом он сообщил в интервью TRT World.

По словам чиновника, Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права. В силу этого, «несмотря на хорошие отношения Тегерана и москвы», правительство его страны не признает отделение Луганска и Донецка от Украины, что он назвал «последовательным принципом во внешней политике».

«Когда мы говорим, что война – это не решение в Украине, мы верим в свою позицию как в фундаментальный основополагающий политический принцип», ‒ сказал Абдуллахиан.

Глава МИД Ирана добавил, что война в Украине ‒ «сложная ситуация», якобы вызванная «провокационными действиями НАТО и некоторых западных стран».

Несколько ранее Абдуллахиан сказал верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, что Евросоюз «выстрелит себе в ногу», если внесет КСИР в список террористических организаций.

«Курсор» сообщал, что Иран планирует отправить боевиков «Хизбаллы» в Украину, чтобы помочь армии россии использовать беспилотники иранского производства.

Помимо этого военно-политический эксперт Юрий Федоров назвал причину, из-за которой Тегеран пока что не спешит передавать рф баллистические ракеты. По его мнению, это связано с давлением стран Запада.

Также стало известно, что россия и Иран создают свою цифровую монету.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!