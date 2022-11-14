В Минобороны Украины считают, что вернут Крым без боя

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что можно вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в *россии.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению чиновника, проблему аннексии Крыма рф в конце концов решат без боев, возможно, вследствие внутренней борьбы в россии. Также он утверждает, что понадобится как минимум неделя для выведения рф ее армии из южного города Херсона.

Резников утверждает, что кремль имеет 40 тысяч военных в Херсонской области, и что у него все еще есть силы в Херсоне, вокруг города и на западном берегу Днепра, несмотря на объявление об отступлении. По словам министра обороны, этот вывод войск освободит военный потенциал обеих армий для того, чтобы продолжать борьбу на других территориях.

Например, оккупанты могут усилить свои подразделения в соседней Запорожской области, тоже находящейся в частичной оккупации уже несколько месяцев. Также он добавил, что зимний период замедлит войну, что позволит ВСУ и армии рф перегруппироваться.

«Зима затормозит любую деятельность на поле боя для всех сторон… Это выгодно всем сторонам», – заявил Резников.

Дополнительно чиновник предположил, что перерыв позволит Украине стать ещё более сильной и получить подкрепление в виде солдат, которые в данный момент проходят обучение в Великобритании.

Ранее эксперт рассказал про лучший формат переговоров между Украиной и рф.

Также «Курсор» сообщал, что аналитики ISW назвали причину успеха ВСУ при освобождении Херсона.

Помимо этого, в британской разведке рассказали, как зима повлияет на ход войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!