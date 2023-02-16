Российский рэпер Джиган угодил в психиатрическую клинику — СМИ

Совсем недавно рэпер летал в Хайфу и подал документы на получение гражданства Израиля, и, видимо, на радостях «переборщил» с эммоциями.

В жизни российского музыканта Джигана полно различных историй из области «есть, что вспомнить, но нечего детям рассказать». Видимо, сегодняшние события входят в список таких историй. Рэпера заметили в частной психиатрической клинике «Роса» в москве.

Ряд Telegram-каналов информирует, что в данном клинике обычно лечат психозы и нервные срывы, а также проходят курс реабилитации алкогольной и наркотической зависимости.

Стоит отметить, что Джиган угодил в больницу в канун Дня святого Валентина и был весь побитый. Своим подписчикам в социальных сетях музыкант сообщал, что он участвовал в боях ММА, и потому сейчас находится в стационаре, так как немного пострадал. В это можно было бы поверить, если бы не яркое прошлое Джигана и рехабы, в которых он проходил лечение от наркотической зависимости.

Ранее «Курсор» информировал, что российский рэпер Джиган посетил Израиль для получения гражданства. Российского рэпера украинского происхождения Джигана (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) заметили в МВД города Хайфы в компании его супруги Оксаны Самойловой.

Напоминаем, что легендарный музыкант рассказал о раке: «Я пытаюсь остаться в живых». В 2018 году у бывшего участника Duran Duran был диагностирован рак простаты четвертой стадии. Несмотря на то, что ему поставили диагноз в 2018 году, он держал эту новость в секрете от своих товарищей по группе и широкой публики до прошлого года.