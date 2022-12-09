Российский суд обязал жителя мурманска финансировать Вооруженные силы Украины

Мужчина, ранее служивший в армии СССР на территории Украины, был оштрафован за допущение кражи нефтепродуктов из воинской части.

Житель российского города мурманск*, ранее служивший в армии СССР на территории Украины, обратился в суд с целью прекратить исполнительное производство, согласно которому он должен выплатить Вооруженным силам Украины штраф. Однако в ведомстве ему отказали.

Об этом сообщает российское издание «Север Пост».

Отмечается, что после распада СССР мужчина решил дослужить до пенсии в армии независимой Украины. В начале нулевых лет он был оштрафован за допущение кражи нефтепродуктов из воинской части в Винницкой области на сумму, эквивалентную 674 242 рублям (около 27 тысяч шекелей). Эту сумму бывший военный выплачивал до недавнего времени.

Мурманский суд одобрил решение о выплате штрафа украинской воинской части, ссылаясь на конвенцию о «Правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», принятую в 1997 году в Минске странами СНГ.

В СМИ отмечают, что в 2019 году деньги по каким-то причинам стали не доходить до Украины и оседать в банке на счете для невостребованных сумм. При этом в суде отказались закрывать исполнительное производство.

В 2022 году житель мурманска нанял адвоката, чтобы снова призвать суд прекратить производство. Истец также требовал вернуть ему уже выплаченные деньги, аргументируя это тем, что он финансирует Вооруженные силы Украины.

По словам адвоката, в суде отказали мужчине, напомнив о Минской конвенции. Представители банка, где оседали выплаты, присоединились к позиции суда.

Как сообщал Курсор, Канада и Нидерланды подали в Международный суд ООН совместное заявление о вступлении в дело относительно обвинения в геноциде со стороны российской федерации по отношению к Украине. Соответствующее решение государства приняли согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Также Курсор информировал о том, что 16 марта Международный суд ООН обязал россию немедленно прекратить военные действия в Украине, заявив, что он «глубоко обеспокоен» применением москвой силы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!