Российским СМИ разослали новые методички по мобилизации

Отмечается, что сейчас война «идет народная», и россия обычно побеждала в таких войнах «только всем миром», и «народ россии должен сплотиться перед угрозой НАТО».

Новые методуказания по освещению мобилизации в рф* и войны с Украиной получили российские пропагандисты — методички о том, как нужно освещать вопросы мобилизации, направили в государственные и провластные СМИ.

Об этом сообщает портал ghall.com.ua.

Согласно сообщению, в материалах говорится, что сейчас война «идет народная», и россия обычно побеждала в таких войнах «только всем миром». Поэтому сейчас до россиян будут доносить главный тезис: «Народ россии должен сплотиться перед угрозой НАТО», которое, как утверждают в кремле, намерено «расчленить и разграбить россию».

Также предлагается уточнять, что линия фронта — более тысячи километров, и поэтому не стоит сваливать всю «тяжесть войны» на контрактников и «народные милиции Донбасса».

«Еще одной причиной массовой отправки мужчин на фронт предлагают называть обстрелы российских приграничных территорий и аннексированного Крыма. Предлагается подчеркивать, что россия воюет не с Украиной, а с НАТО, и что Запад запретил Киеву вести переговоры с рф. Отдельное внимание кремль просит уделить информации, что мобилизация якобы затронет только 1% военнообязанных, а также называть мобилизацию «минимальной», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в российской федерации продолжается мобилизация, и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

Российские командиры отправляют новоприбывших сразу на линию соприкосновения, без любой подготовки, и это значительно снижает их морально-психологическое состояние и качество выполнения им обязанностей.

Еще мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!