Россия готова совершить акт ядерного терроризма на ЗАЭС — Энергоатом

Российские оккупанты готовят очередные провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщается в Telegram-канале НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, в частности, стало известно, что россияне доставили в Мелитополь 10 химических лабораторий, посредством которых планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, сейчас лаборатории расположены на территории одного из больничных заведений города.

В НАЭК «Энергоатом» утверждают, что это является очередным подтверждением готовности россии* совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации.

«В очередной раз призываем все мировое сообщество, ООН и МАГАТЭ как можно быстрее способствовать выведению российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризовать станцию ​​и вернуть ее под полный контроль Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. Так, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокациюи» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

«Мы прекрасно понимаем, что они могут «всадить в спину» этой миссии инспекции, из чего угодно выстрелить, а потом сказать: «Вот, Россия обстреляла», — считает член так называемого «совета» Владимир Рогов.

Курсор также писал о том, что, по словам заместителя государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинса, Соединенные Штаты обеспокоены действиями россиян на Запорожской атомной электростанции, так как все это может спровоцировать новую ядерную катастрофу и значительно увеличивает риск возможного выброса радиации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!