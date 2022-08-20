Россия готовит новые батальоны для участия в войне против Украины

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в российской федерации* формируются более 50 «добровольческих» батальонов для участия в войне.

В 34 регионах российской федерации местная власть начинает формировать «добровольческие» батальоны для отправки на войну в Украину.

Об этом сообщил в эфире военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, каждый батальон имеет свое «имя», туда записываются «идейные» люди, но за денежное вознаграждение. Им обещают в среднем 100-360 тысяч рублей в месяц.

Олег Жданов отметил, что дешевле всего в россии оценивают бурятов, им предлагают от 100 тысяч рублей за участие в таких «добровольческих» батальонах, а 360 тысяч рублей обещают тем, кто согласен подписать контракт с ЧВК.

В качестве примеров он привел Амурский, Брянский батальоны, «Байкал» (Бурятия), «Кронштанд», «Нева» и «Павловск» (Санкт-Петербург) и другие.

Военный эксперт рассказал, что россия начинает втягиваться в войну, но все их усилия не будут иметь успехов, поскольку чем дольше идут военные действия, тем Украина становится крепче и сильнее и увеличивает шансы на свою победу.

«Курсор» писал ранее, что по словам военного эксперта Олега Жданова, в начале полномасштабного вторжения в Украину россияне хотели захватить Киев в течение нескольких дней, но на их пути стали водные преграды.

Еще мы писали, что по словам директора Института трансформации общества Олега Соскина, после победы Украины в развязанной россией войне, боевые действия развернутся уже на территории российской федерации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!