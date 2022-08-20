Политолог рассказал, какое будущее ожидает россию как государство

Некоторые эксперты ранее заявляли, что россия* может распасться на несколько государств.

По словам директора Института трансформации общества, политолог и экономист Олега Соскина, после победы Украины в развязанной россией войне, боевые действия развернутся уже на территории российской федерации.

Об этом Соскин заявил в интервью «Главреду».

Соскин, отвечая на вопрос, может ли произойти распад россии на несколько государств после победы Украины в войне, ответил: «Конечно, так и будет».

«Война продлится еще лет 15, но уже на российских территориях. И произойдет распад российской федерации», — добавил он.

По его мнению, народы, проживающие на территории россии, готовы к провозглашению своей независимости.

Соскин отметил, что в состав российской федерации входят 22 автономных республики, то есть 22 протонациональных государства.

«Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Чувашия, Якутия, Тыва, Башкортостан, Калмыкия — уже фактически новые национальные государства, готовые, со всеми атрибутами (флагом, языком, структурой управления, образованием). Поэтому, как только ослабнет метрополия, то есть лопнет московия, они сразу заявят о своей независимости», – сказал политолог.

Соскин добавил, что многое сейчас зависит от Украины.

Ранее Курсор писал о новых взрывах в Крыму: обстрелян штаб Черноморского флота рф. Утром 20 августа сообщили о дыме, поднимающимся над крышей штаба российского флота. В сети показали видео пролетающего беспилотника, его принадлежность не установлена.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, почему россия не смогла захватить Киев. Россияне планировали захватить Киев за 3-4 дня, но эти планы не удалось реализовать.

СМИ сообщили, что США одобрили удары Украины по оккупированному россией Крыму. Киев стоял за тремя взрывами на прошлой неделе на аннексированном россией полуострове, согласно полученному CNN правительственному документу.

У Зеленского анонсировали уничтожение Крымского моста и новые взрывы в Крыму. Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, ведь его построили незаконно и теперь это основной пути снабжения вражеской армии.