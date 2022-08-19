Эксперт рассказал, почему россия не смогла захватить Киев

россия* планировала захватить Киев за 3-4 дня, но эти планы не удалось реализовать.

По словам военного эксперта Олега Жданова, в начале полномасштабного вторжения в Украину россияне хотели захватить Киев в течение нескольких дней, но на их пути стали водные преграды.

Жданов заявил, что что со стороны трассы, ведущей из Житомира, наступление российских войск было прервано из-за реки Ирпень и добавил, что эта река уже не в первый раз «спасает Киев от нашествий врагов». По его словам, военные быстро взорвали мосты.

«После этого был взорван мост в населенном пункте Стоянка и движение по житомирской трассе было таким образом прекращено. Дальше вправо и влево (Ирпень, Ворзерь, Буча) везде, где были мосты через реку Ирпень, они все были взорваны», — отметил эксперт.

Также от заявил, что военные подорвали плотину на реке Ирпень, в результате чего было затоплено село Демидов из-за уровня воды в Киевском водохранилище. Он отметил, что «вода практически стала огневым рубежом».

После этого украинские военные перешли Ирпень и начались ожесточенные бои за Бучу, Ирпень, Ворзель.

Также он утверждает, что предварительных договоренностей о том, чтобы враг покинул окрестности столицы, не было.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщили, что США одобрили удары Украины по оккупированному россией Крыму. Киев стоял за тремя взрывами на прошлой неделе на аннексированном россией полуострове, согласно полученному CNN правительственному документу.

Курсор писал, что эксперт отметил, готовы ли ВСУ к эффективному контрнаступлению. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, достаточно ли у ВСУ оружия, чтобы начать эффективное контрнаступление по всем направлениям.