Эксперт рассказал, почему россия не смогла захватить Киев

По словам военного эксперта Олега Жданова, в начале полномасштабного вторжения в Украину россияне хотели захватить Киев в течение нескольких дней, но на их пути стали водные преграды.
Жданов заявил, что что со стороны трассы, ведущей из Житомира, наступление российских войск было прервано из-за реки Ирпень и добавил, что эта река уже не в первый раз «спасает Киев от нашествий врагов». По его словам, военные быстро взорвали мосты.
«После этого был взорван мост в населенном пункте Стоянка и движение по житомирской трассе было таким образом прекращено. Дальше вправо и влево (Ирпень, Ворзерь, Буча) везде, где были мосты через реку Ирпень, они все были взорваны», — отметил эксперт.
Также от заявил, что военные подорвали плотину на реке Ирпень, в результате чего было затоплено село Демидов из-за уровня воды в Киевском водохранилище. Он отметил, что «вода практически стала огневым рубежом».
После этого украинские военные перешли Ирпень и начались ожесточенные бои за Бучу, Ирпень, Ворзель.
Также он утверждает, что предварительных договоренностей о том, чтобы враг покинул окрестности столицы, не было.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!