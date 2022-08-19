Россия хочет отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины – Энергоатом

Оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки станции и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

Российские оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».

Отмечается, что по имеющейся информации оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему. Так, на данный момент российские военные ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков и при отсутствии внешнего энергоснабжения для систем охлаждения ядерного топлива.

«Вчера вечером в Энергодар прибыла многочисленная пропагандистская съемочная группа. Ее члены вместе с представителями ФСБ России на территории ГК «Алиса» провели совместное совещание. А уже в 00:15 19 августа российские оккупанты вели обстрел в направлении учебно-тренировочного центра (НТЦ) станции», — говорится в сообщении.

В НАЭК «Энергоатом» уточнили, что эти обстрелы производились с двух мест — автовокзала и сбросного канала.

«Понятно, что оккупанты делают это для создания «яркой» картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах. В очередной раз призываем международное сообщество как можно скорее принять все необходимые меры для деоккупации Запорожской АЭС, ведь на кону ядерная и радиационная безопасность всего человечества», — добавили в компании.

Ранее Курсор писал, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС. Запорожская АЭС находится под обстрелами с прошлой недели.

Также Курсор сообщал, что по словам военного эксперта Алексея Мельника, риск возникновения ядерной катастрофы значительно увеличивается, если будет предпринята попытка военного освобождения Запорожской АЭС, которая оккупирована россиянами.

ЗАЭС находится под контролем россиян с 4 марта. Они также контролируют город Энергодар, являющийся городом-спутником электростанции. Россияне несколько раз обстреливали территорию ЗАЭС. В результате обстрелов повреждения получили некоторые объекты. Власти Украины обратились за помощью к МАГАТЭ, чтобы разрешить конфликт и предотвратить ядерную катастрофу.