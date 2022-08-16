Эксперт рассказал, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем

В самом центре Европы может произойти новая ядерная катастрофа, которая станет смертоноснее аварии на Фукусиме и ЧАЭС.

По словам военного эксперта Алексея Мельника, риск возникновения ядерной катастрофы значительно увеличивается, если будет предпринята попытка военного освобождения Запорожской АЭС, которая окуппирована россиянами.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

По его словам, в ближайшее время освободить Запорожскую АЭС от россиян военным путем не получится. Он добавил, что россия* использует эту АЭС в качестве шантажа, чтобы запугать европейские страны и заставить пойти их на уступки.

«Сейчас, в ближайшей перспективе — невозможно освобождение ЗАЭС военным путем. Это самая горячая точка, к которой приковано внимание всего мира. Похоже на то, что россия пытается разыграть карту ядерного шантажа. Есть заявления, которые звучат для запугивания Европы…» — добавил Мельник.

ЗАЭС находится под контролем россиян с 4 марта. Россияне также контролируют город Энергодар (город-спутник АЭС).

Россияне несколько раз обстреливали территорию Запорожской АЭС. В результате обстрелов повреждения получили некоторые объекты. Власти Украины обратились за помощью к МАГАТЭ, чтобы разрешить конфликт и предотвратить ядерную катастрофу. МАГАТЭ предпринимает попытки, чтобы их эксперты были допущены на ЗАЭС. Кроме этого, Соединенные штаты призывают демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС, но власти россии не соглашаются.

Кроме этого, в ООН также заявили, что поддерживают отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если это одновременно будет одобрено со стороны Украины и россии.

Ранее Курсор писал, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС. Запорожская АЭС находится под обстрелами с прошлой недели.

Ранее Курсор писал, что владимир путин опять передумал: названы новые цели «спецоперации» в Украине. Войска рф за последние недели практически не продвинулись ни на одном направлении, при этом удерживать захваченных территории им становиться все труднее. Видимо, это и заставило власти рф опять придумать новые цели своей так называемой «спецоперации».

Курсор сообщал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

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