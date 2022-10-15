Россия хочет переоборудовать белорусские Су-25 под ядерное оружие

Так, в ходе заседания первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заместитель председателя российской делегации Константин Воронцов заявил о том, что россия передаст беларуси комплексы «Искандер-М» двойной оснастки и переоборудует часть белорусских самолетов Су-25 под техническую возможность нести ядерное оружие.

«На данном этапе речь идет исключительно о передаче республике беларусь комплексов Искандер-М двойной оснастки с ракетами в обычном снаряжении, а также предоставлении части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие», — заявил Воронцов.

По словам замглавы делегации россии, передача беларуси технологий по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается.

Такие действия, как отметил Воронцов, связаны с возможным якобы продвижением ядерной инфраструктуры НАТО на восток. Он отметил, что в Польше в течение нескольких лет заявляют о стремлении подключиться к совместным ядерным миссиям.

«Это, безусловно, учитывалось россией и беларусью при рассмотрении вопроса о контрмерах», — сказал Воронцов, добавив, что оснащение беларуси ядерными боезарядами якобы не планируется.

Как сообщал Курсор, в ближайшее время российские оккупанты не планируют массовых ракетных ударов по Украине. Об этом на пресс-конференции в Астане (Казахстан) заявил президент россии владимир путин.

Ранее Курсор информировал о том, что, Украина готова к переговорам с российской федерацией, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.