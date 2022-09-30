Зеленский поставил точку на переговорах с путиным

По словам президента Украины, путин не знает, что такое достоинство и честность.

Украина готова к переговорам с российской федерацией*, но не с ее нынешним президентом владимиром путиным.

Об этом в видеообращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало россии договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с россией, но уже с другим президентом россии», — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ вместе с Зеленским подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического Альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто», — сказал Зеленский.

Также Курсор информировал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!