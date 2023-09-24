СМИ опубликовали редкое видео с молодым путиным, отдыхающим с высокопоставленным чиновником

Впоследствии его компаньон умер при загадочных обстоятельствах.

В Сети опубликовали редкое видео молодого *владимира путина, отдыхающего в Финляндии с Анатолием Собчаком.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на финских журналистов.

Чтобы увидеть эти кадры, пролистайте страницу вниз.

Также российские журналисты от источника, который ранее входил в близкое окружение однокурсника путина по ЛГУ Николая Егорова, рассказал, как в действительности состоялось знакомство путина и Собчака. Эта версия отличается от официальной биографии президента рф, а самого Егорова всегда очень обижало, что о нем не упомянули при описании этого знакомства.

"путин после несложившейся карьеры разведчика вернулся из Германии без работы и жилья. Все его друзья, типа Ротенбергов, не кинулись ему помогать. А Егоров предложил поговорить с Собчаком взять на работу в университет. Собчак очень не любил сотрудников КГБ, поэтому сначала категорически отказался, но потом из уважения к Егорову передумал. Так и состоялось это знакомство", – рассказал он.

Отметим, что Собчак был советским и российский государственным и политическим деятелем, ученым-правоведом, а также первым мэром Санкт-Петербурга. В 2000 году его назначили доверенным лицом кандидата в президенты рф владимира путина.

Впоследствии он умер в том же году. Официальная версия смерти - острая сердечная недостаточность. Однако его супруга провела независимую экспертизу и заявила, что Собчак умер не от инфаркта, но причину остановки сердца она раскрывать не стала.

«Курсор» ранее писал, какая диета у путина и что он ежедневно делает перед важными делами.

Помимо этого глава украинской разведки Буданов сделал предупреждение главе кремля путину.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!