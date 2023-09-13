Россия может готовить нападение на НАТО – эксперт рассказал, что на это указывает

Сейчас путин проводит своего рода разведку.

Пропаганда *рф сейчас пытается проталкивать среди европейцев нарратив о том, что НАТО является "мыльным пузырем". Из-за боязливой политики Альянса владимир путин может вторгнуться в одну из стран военного блока.

Эту точку зрения высказал директор Института внешнеполитических исследований, капитан 1 ранга в отставке Григорий Перепелица, сообщает "Фокус".

Он считает, что инциденты с падением в Польше и Румынии ракет и беспилотников могут указывать на то, что в кремле готовят нападение в краткосрочном будущем.

"То, что мы видим в Польше и Румынии является фактической подготовкой к ведению боевых действий. Война начинается с разведки боем, что сейчас и происходит. Более того, такая неопределенность и вялость еще больше дискредитирует Альянс, указывая на то, что это лишь "мыльный пузырь". Российская пропаганда уже сейчас это делает", – заявил он.

Перепелица считает, что президент рф не оставил идеи вторжения в Европу. С помощью провокаций НАТО он проводит "разведывательную работу" на реакцию и системы обороны Альянса.

"Мне кажется, что еще не долго осталось до того, когда по одной из стран будет нанесен ракетный удар. Тогда посмотрим, как в Брюсселе быстро отреагируют на ситуацию и дойдут до 5 статьи. Не надо забывать, что решения должны приниматься консенсусом, а позиция Венгрии понятна уже сейчас. Премьер Орбан уже заявлял, что не пропустит войска и технику НАТО через свою территорию", – добавил он.

Также "Курсор" сообщал, что шойгу растерянно отреагировал на вопрос о победе россии в войне.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!