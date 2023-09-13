Шойгу растерянно отреагировал на вопрос о победе россии в войне – забавное видео

Это интервью уже удалили, но "Интернет помнит все".

Министра обороны *рф сергея шойгу спросили касаемо победы в войне против Украины, но он не нашел, что ответить.

На вирусном ролике видно российского журналиста, который после слов шойгу о военной технике спросил: "Победим?".

В ответ на это высокопоставленный чиновник сперва задумался, а после развел руками в сторону. На этом видео обрывается.

Вскоре после этого интервью удалили с пропагандистского сайта "россия-1".

Ранее эксперт рассказал, когда будет выполнена основная задача контрнаступления ВСУ.

Также "Курсор" сообщал, что известный российский пропагандист намекнул на захват еще двух стран.

Помимо этого Ким Чен Ын и песков попали на видео в курьезные ситуации, когда рассуждали о россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!