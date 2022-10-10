Россия нацелила на Украину 40 «калибров»: что известно

Сейчас на дежурство российская федерация* вывела 6 судов, в том числе 2 подводных.

Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Согласно данным, войска страны-агрессора резко нарастили количество ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

По данным оперативного командования, ракетные удары и атаки дронами-камикадзе могут проходить с моря, с воздуха и с суши. Сейчас на дежурство рф вывели 6 судов, в том числе 2 подводных, на Украину они нацелили 40 «Калибров». Всего у побережья Крыма маневрируют 11 кораблей оккупантов.

Известно, что 9 октября из акватории Черного моря нанесли ракетный удар в направлении Очакова. В результате получили повреждения 8 домов, ранен один мирный житель.

«Угроза ракетных ударов и атак дронов-камикадзе остается актуальной как с направления моря, так и с воздуха, и с временно оккупированной суши», — подчеркнули в ОК «Юг».

«Курсор» писал ранее, что применение ядерного оружия не поможет российскому диктатору владимиру путину решить проблемы своей армии в Украине.

Еще мы писали, что россияне с самого утра понедельника наносят массированные ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!