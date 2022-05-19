Россия обещает деблокаду украинских портов в обмен на снятие санкций

Москва заявила, что санкции против россии* должны быть пересмотрены, если она прислушается к призыву ООН открыть доступ к черноморским портам Украины, чтобы можно было экспортировать зерно.
Украина, один из крупнейших в мире производителей зерна, раньше экспортировала большую часть своих товаров через морские порты, но с тех пор, как россия ввела войска в Украину, она была вынуждена экспортировать зерно поездами или через небольшие порты на реке Дунай.
В среду глава продовольственной службы ООН Дэвид Бисли обратился к президенту россии владимиру путину со словами: «Если у вас есть хоть немного сердца, пожалуйста, откройте эти порты».
Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.
Также сообщалось, что эвакуированных с Азовстали украинских военных перевезли в российские СИЗО. Защитники Мариуполя вывезены на российскую территорию и ожидают официальных договоренностей об обмене военнопленными. При этом в рф звучат угрозы в адрес украинских бойцов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!