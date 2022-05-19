Россия обещает деблокаду украинских портов в обмен на снятие санкций

Представители российской федерации после обращения главы продовольственной службы ООН сообщили, что рф может прекратить блокаду украинских портов, но только при условии пересмотра некоторых санкций.

Москва заявила, что санкции против россии* должны быть пересмотрены, если она прислушается к призыву ООН открыть доступ к черноморским портам Украины, чтобы можно было экспортировать зерно.

Украина, один из крупнейших в мире производителей зерна, раньше экспортировала большую часть своих товаров через морские порты, но с тех пор, как россия ввела войска в Украину, она была вынуждена экспортировать зерно поездами или через небольшие порты на реке Дунай.

В среду глава продовольственной службы ООН Дэвид Бисли обратился к президенту россии владимиру путину со словами: «Если у вас есть хоть немного сердца, пожалуйста, откройте эти порты».

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Также сообщалось, что эвакуированных с Азовстали украинских военных перевезли в российские СИЗО. Защитники Мариуполя вывезены на российскую территорию и ожидают официальных договоренностей об обмене военнопленными. При этом в рф звучат угрозы в адрес украинских бойцов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!