Российская чиновница сделала скандальное заявление, обвинив иностранные компании в зверских преступлениях.

Вице-спикер *государственной думы рф анна кузнецова заявила, что американская компания Coca-Cola "причастна к продаже украинских детей". По ее словам, название этой компании якобы фигурировало в соответствующих документах.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

"Освобождая Святогорск, обнаружили в детском доме документы о продаже детей. Есть ссылки на британские ЧВК. Одним из плательщиков была компания Coca-Cola", - заявила пропагандистка.

Российская чиновница утверждает, что якобы появилась информация о наличии множества объявлений в даркнете, связанных с продажей украинских детей и их органов. Как аргумент используется факт, что в Украине сейчас разрешается проведение операций по пересадке органов без согласования с родственниками. Кроме того, отмечается, что международные организации не реагируют на подобные случаи.

"В Украине действует фонд «Белый ангел», профессиональные похитители. Порядка 856 детей были принудительно забраны. Похитители используют курьеров, связываются с ними через закрытые аккаунты, используют систему условного депонирования", - сказала она.

Так, кузнецова заявила также, что свыше 100 тысяч украинских детей якобы столкнулись с подобными нарушениями их прав.

Напомним, россиянка попыталась продать своего ребенка через онлайн-магазин. Объявление о продаже ребенка было размещено на "Юле" 2 сентября. Некая Виктория К. запостила предложение о продаже в новосибирске мальчика Макара и даже прикрепила его фотографию. Но за последующие три недели покупатель на ребёнка не нашелся и до сделки так и не дошло.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!