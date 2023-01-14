В Киеве прогремели взрывы без объявления воздушной тревоги: в чем причина

Между тем, в Генштабе ВСУ заявили, что россия продолжает наступление в направлении Бахмута.

В субботу утром в Киеве прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ и местные жители.

Предупреждений о воздушной атаке не поступало, а российские удары не подтверждены.

Заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что подобные инциденты «используются российскими ботофермами как предлог для разгона паники и трансляции сообщения о том, что это начало наступления с севера».

«Отмечу, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет. Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Если бы была угроза — вы бы услышали сигнал тревоги. Причина взрывов будет объявлена отдельно», — написал он.

Между тем, в Генштабе ВСУ заявили, что россия продолжает наступление в направлении Бахмута, поскольку «сосредоточивает свои основные усилия на попытках захватить Донецкую область в пределах административной границы». По данным Украины, за последние сутки российские силы нанесли 15 ударов с воздуха и пять ракетных ударов, два из которых по объектам гражданской инфраструктуры.

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