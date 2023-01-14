Ракетная атака на Киев: появились новые подробности

В субботу утром в центре Киева прозвучали четыре взрыва.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева, на восточном берегу реки.

Он также добавил, что обломки ракеты упали в Голосеевском районе Киева, на западном берегу реки. Сейчас там вспыхнул пожар.

Глава Киевской области сообщил, что в результате утренней атаки на Киевщине повреждены 18 частных домов. По его словам, повреждены крыши и окна, экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.

Кроме того, сегодня утром две ракеты С-300 поразили энергетическую инфраструктуру в Харькове, сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской области Олег Синегубов. Власти заявили, что ущерб оценивается.

Тем временем глава Запорожской ОВА Александр Старух написал в своем телеграме, что в море вышли российские носители «Калибров». Предварительно, общий залп составляет до 14 ракет. Он также подтвердил, что в небо поднялись вражеские бомбардировщики.