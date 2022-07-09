Россия отправляет на войну в Украину уголовников и заключенных — правоохранители

15:00, Сегодня
Новости СНГ, Политика, Происшествия
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Фото: pixabay.com

«Добровольцев» вербуют в колониях различных регионов. Отследить точное количество людей, которые готовы ехать в Украину воевать, пока невозможно.

В колониях по всей территории россии* сейчас активно набирают заключенных для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает в ТГ-канале правозащитный проект Gulagu.net.

В сообщениях на «горячей линии» проекта говорится, в частности, о наборе заключенных в колониях Нижегородской области, Мордовии и Краснодарского края.

Организация приводит такие данные: в ИК-5 УФСИН Нижегородской области 6 июля забрали около 10 человек. В другом сообщении отмечается, что в исправительные учреждения управления ФСИН Мордовии приезжали какие-то люди „в штатском“, вызывали тех, кто имеет боевой опыт, предлагали ехать воевать.

Кроме того, из ИК-1 Краснодарского края сообщают, что там также вербуют для войны заключенных всех возрастов.

Отметим, что россияне в последнее время не очень спешат ехать в Украину, даже несмотря на обещанное солидное вознаграждение. Это связано, прежде всего с тем, что как бы не скрывала российская пропаганда огромное число убитых солдат, информация начинает доходить до граждан.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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