Россия отправляет на войну в Украину уголовников и заключенных — правоохранители

В колониях по всей территории россии* сейчас активно набирают заключенных для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает в ТГ-канале правозащитный проект Gulagu.net.

В сообщениях на «горячей линии» проекта говорится, в частности, о наборе заключенных в колониях Нижегородской области, Мордовии и Краснодарского края.

Организация приводит такие данные: в ИК-5 УФСИН Нижегородской области 6 июля забрали около 10 человек. В другом сообщении отмечается, что в исправительные учреждения управления ФСИН Мордовии приезжали какие-то люди „в штатском“, вызывали тех, кто имеет боевой опыт, предлагали ехать воевать.

Кроме того, из ИК-1 Краснодарского края сообщают, что там также вербуют для войны заключенных всех возрастов.

Отметим, что россияне в последнее время не очень спешат ехать в Украину, даже несмотря на обещанное солидное вознаграждение. Это связано, прежде всего с тем, что как бы не скрывала российская пропаганда огромное число убитых солдат, информация начинает доходить до граждан.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.