Россия отправляет на войну в Украину уголовников и заключенных — правоохранители

Об этом сообщает в ТГ-канале правозащитный проект Gulagu.net.
В сообщениях на «горячей линии» проекта говорится, в частности, о наборе заключенных в колониях Нижегородской области, Мордовии и Краснодарского края.
Организация приводит такие данные: в ИК-5 УФСИН Нижегородской области 6 июля забрали около 10 человек. В другом сообщении отмечается, что в исправительные учреждения управления ФСИН Мордовии приезжали какие-то люди „в штатском“, вызывали тех, кто имеет боевой опыт, предлагали ехать воевать.
Кроме того, из ИК-1 Краснодарского края сообщают, что там также вербуют для войны заключенных всех возрастов.
Отметим, что россияне в последнее время не очень спешат ехать в Украину, даже несмотря на обещанное солидное вознаграждение. Это связано, прежде всего с тем, что как бы не скрывала российская пропаганда огромное число убитых солдат, информация начинает доходить до граждан.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!