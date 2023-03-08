Россия переносит из оккупированного ею Крыма международный экономический форум

Ялтинский международный экономический форум, который переносят несколько лет подряд, должен состояться в москве*, в конце сентября.

Об этом заявил так называемый губернатор временно оккупированного Крыма сергей аксенов.

«С учетом логистики, вероятно, будет предложение провести форум 29-30 сентября, в москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с россией», — сказал Аксенов.

Он добавил, что в форуме также должны взять участие представители так называемых «лнр» и «днр» — «новых субъектов», которые были формально включены в состав рф в конце сентября 2022 года.

Как сообщал Курсор, по данным британской разведки, президент российской федерации владимир путин якобы готов обменять оккупированные части Запорожской и Херсонской областей на Крым.

Это связано, по мнению экспертов, с двумя целями: сохранить свое политическое влияние и избежать санкций со стороны Запада. В случае освобождения этих областей, путин может надеяться на отмену существующих санкций и улучшение отношений с Западом.

Речь идет о тех торгах, которые будет предлагать кремль в случае успешного весеннего контрнаступления ВСУ. Однако ранее украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что никаких торгов касательно территорий и украинский граждан не может быть, так как это нарушает Конституцию Украины — высший Закон, которые перечисляет все субъекты государства, и в список, в том числе, входит и Крым. А это означает, что изначально будет деоккупирована Херсонская область.

Также Курсор писал о том, что Украина готовится к деоккупации Крымского полуострова. Об этом во время пресс-конференции по случаю годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину заявил украинский президент Владимир Зеленский.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!